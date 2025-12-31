Champions League Arsenal avverte l’Inter | poker all’Aston Villa e vetta blindata

L’Arsenal si prepara alla sfida di Champions League contro l’Inter, dopo aver conquistato una netta vittoria contro l’Aston Villa. La squadra londinese ha rafforzato la propria posizione in Premier League, dimostrando solidità e determinazione. Questo risultato rappresenta un buon segnale in vista dell’impegno europeo, evidenziando la crescita e l’affidabilità del club in questa fase della stagione.

di Dario Bartolucci Champions League, in avvicinamento la sfida con l’Inter: l’Arsenal travolge l’Aston Villa, consolida il primato in Premier League e manda un segnale chiaro. L’Arsenal arriva all’appuntamento di Champions League contro l’Inter con il vento in poppa. I Gunners hanno infatti centrato un’altra vittoria convincente in campionato, superando l’ Aston Villa con un netto 4-1 e proseguendo la loro corsa solitaria al vertice della Premier League. La squadra guidata da Mikel Arteta mette subito in chiaro le cose, imponendo ritmo e qualità contro i Villans. A firmare il successo sono Gabriel Magalhães, Martin Zubimendi, Leandro Trossard e Gabriel Jesus. 🔗 Leggi su Internews24.com

