Certaldo anno complicato
Certaldo attraversa un momento difficile nel campionato di Eccellenza, con i viola ultimi nel girone B e un solo punto conquistato. Dopo il pareggio senza reti contro l’Affrico, la squadra cerca di ritrovare fiducia e prestazioni positive per migliorare la propria posizione in classifica. La stagione si presenta complessa, ma l’impegno resta massimo nel tentativo di invertire il trend attuale.
Non è una stagione facile, affatto, quella del Certaldo: i viola siedono all’ultimo posto nel girone B di Eccellenza con un solo punto all’attivo, figlio di un pareggio a reti bianche ottenuto in casa contro l’Affrico lo scorso 26 ottobre. Una squadra giovanissima, che come obiettivo conclamato ha la salvezza, che ad oggi sembra però un miraggio: l’anno scorso fu un traguardo raggiunto solo tramite play-out, partendo addirittura in svantaggio in virtù del peggior piazzamento rispetto all’avversaria, Mobilieri Ponsacco: nonostante ciò il risultato fu di 0-2, sancendo così la permanenza in categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: F1, Lewis Hamilton: “Mi aspettavo un anno complicato, nel 2026 avrò una vettura che sentirò più mia”
Leggi anche: Cagliari, Diego Lopez: «Il primo anno in Sardegna fu complicato, poi sono rimasto dodici anni. Ecco i ricordi più belli»
Certaldo, anno complicato.
Certaldo, anno complicato - Non è una stagione facile, affatto, quella del Certaldo: i viola siedono all’ultimo posto nel girone B di Eccellenza con un solo punto all’attivo, figlio di un pareggio a reti bianche ottenuto in casa ... sport.quotidiano.net
Boccaccio650: un anno di celebrazioni a Certaldo - Si è concluso il 21 dicembre il centenario “ Boccaccio650 ”, un anno di iniziative che l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio ha dedicato al grande autore del Trecento. nove.firenze.it
Certaldo, parte la raccolta alimentare per l’Emporio solidale - Certaldo (Firenze), 30 dicembre 2026 – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Certaldo promuove la raccolta alimentare e di prodotti per l’igiene a favore dell’Emporio Solidale, un’iniziativa ... msn.com
Diciassette palloncini bianchi e un grido solo: Giustizia per Maati. A un anno dalla scomparsa di Maati Moubakir, Certaldo si stringe in Piazza Boccaccio tra luci, lacrime e la promessa di non smettere mai di lottare per la verità. Un legame di dolore che div - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.