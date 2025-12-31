Certaldo, anno complicato.

Certaldo attraversa un momento difficile nel campionato di Eccellenza, con i viola ultimi nel girone B e un solo punto conquistato. Dopo il pareggio senza reti contro l’Affrico, la squadra cerca di ritrovare fiducia e prestazioni positive per migliorare la propria posizione in classifica. La stagione si presenta complessa, ma l’impegno resta massimo nel tentativo di invertire il trend attuale.

Non è una stagione facile, affatto, quella del Certaldo: i viola siedono all’ultimo posto nel girone B di Eccellenza con un solo punto all’attivo, figlio di un pareggio a reti bianche ottenuto in casa contro l’Affrico lo scorso 26 ottobre. Una squadra giovanissima, che come obiettivo conclamato ha la salvezza, che ad oggi sembra però un miraggio: l’anno scorso fu un traguardo raggiunto solo tramite play-out, partendo addirittura in svantaggio in virtù del peggior piazzamento rispetto all’avversaria, Mobilieri Ponsacco: nonostante ciò il risultato fu di 0-2, sancendo così la permanenza in categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

