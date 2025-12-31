Cercasi Ingegnere Responsabile della Diga di Campolattaro | pubblicato l’avviso della Provincia

La Provincia ha pubblicato l’avviso per la ricerca dell’Ingegnere Responsabile della Diga di Campolattaro, situata sul fiume Tammaro. La procedura mira a individuare un professionista qualificato che si occupi della gestione e della sicurezza dell’impianto. L’iniziativa rientra in un intervento volto a garantire la corretta manutenzione e il rispetto delle normative vigenti, assicurando la stabilità e l’efficienza della struttura.

È stata avviata la procedura di ricerca dell'Ingegnere Responsabile della Diga di Campolattaro, sul fiume Tammaro. L'avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio sul portale istituzionale della Provincia di Benevento, in qualità di Stazione Appaltante qualificata. La figura professionale è richiesta dal soggetto gestore dell'infrastruttura, l' ASEA, azienda speciale partecipata dalla stessa Provincia. Attraverso l'avviso, gli interessati possono acquisire tutte le informazioni relative ai requisiti richiesti, alle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e alla durata dell'incarico.

