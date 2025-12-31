Cerca di rubare la spesa per capodanno al Carrefour | arrestato
Un tentativo di furto presso un supermercato Carrefour di Milano si è concluso con l’arresto di un uomo di 34 anni, cittadino giamaicano. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio in via Ergisto Bezzi. Dopo un tentativo fallito, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato il sospetto, che ora si trova in custodia.
Prima il colpo (fallito) al Carrefour, poi le manette. Un uomo di 34 anni, cittadino giamaicano, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato furto al supermercato in via Ergisto Bezzi a Milano nella notte tra martedì e mercoledì 31 dicembre.Il colpoTutto è accaduto intorno alle 2.30. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
