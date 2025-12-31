Centro figuranti in più di 30 ambientazioni | successo per il presepe vivente di Montemarciano

Da anconatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presepe vivente di Montemarciano, svoltosi domenica 28 dicembre, ha rappresentato un importante momento di coinvolgimento per il centro storico. Oltre 100 figuranti hanno interpretato vari ruoli in più di 30 ambientazioni, offrendo a visitatori e famiglie un’esperienza autentica e immersiva. Un evento che ha valorizzato le tradizioni locali, attirando numerosi partecipanti e contribuendo a mantenere vivo il patrimonio culturale del borgo.

MONTEMARCIANO – Partecipazione ed emozioni lungo le vie del centro storico di Montemarciano per il presepe vivente, che domenica 28 dicembre ha visto oltre 100 figuranti, distribuiti in più di 30 diverse ambientazioni, animare il borgo: un evento che ha coinvolto anche tante famiglie e tanti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

centro figuranti in pi249 di 30 ambientazioni successo per il presepe vivente di montemarciano

© Anconatoday.it - Centro figuranti in più di 30 ambientazioni: successo per il presepe vivente di Montemarciano

Leggi anche: La magia del Presepe vivente nel centro storico di Montemarciano

Leggi anche: A Rocchetta Sant’Antonio 160 figuranti per il presepe vivente più grande di sempre

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.