Centro figuranti in più di 30 ambientazioni | successo per il presepe vivente di Montemarciano

Il presepe vivente di Montemarciano, svoltosi domenica 28 dicembre, ha rappresentato un importante momento di coinvolgimento per il centro storico. Oltre 100 figuranti hanno interpretato vari ruoli in più di 30 ambientazioni, offrendo a visitatori e famiglie un’esperienza autentica e immersiva. Un evento che ha valorizzato le tradizioni locali, attirando numerosi partecipanti e contribuendo a mantenere vivo il patrimonio culturale del borgo.

MONTEMARCIANO – Partecipazione ed emozioni lungo le vie del centro storico di Montemarciano per il presepe vivente, che domenica 28 dicembre ha visto oltre 100 figuranti, distribuiti in più di 30 diverse ambientazioni, animare il borgo: un evento che ha coinvolto anche tante famiglie e tanti.

