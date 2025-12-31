Centri d’istruzione il caso Cisl chiama le istituzioni | Difenderli contro i tagli

I centri di istruzione sono un elemento chiave del sistema educativo, ma spesso affrontano tagli e accorpamenti che ne minano la funzionalità. La Cisl invita le istituzioni a intervenire per proteggerli, evidenziando l’importanza di mantenere un’offerta formativa stabile e di qualità. Recentemente, la Regione ha deciso di non sottoscrivere il piano di riduzione del ministero, segnando un passo importante nella difesa di questi servizi fondamentali.

"Nella battaglia sugli accorpamenti scolastici, la Regione ha detto basta alla follia dei tagli e ha scelto di non firmare il piano di riduzione del ministero. Stona solo il silenzio della Provincia di Reggio che continua, invece, a lasciare sul piatto la testa del sistema Cpia. Il nostro appello è netto: basta, si tolga il bersaglio dalla schiena di questi Centri". Non ci gira intorno Ciro Fiore, segretario generale aggiunto di Cisl Scuola Emilia Centrale, mettendo in evidenza il rischio di veder compromessi a Reggio la qualità dei servizi e il diritto allo studio. I numeri dell'operazione ministeriale sono chiari e facilmente comprensibili: in tutta la regione toccano circa 530 mila studenti, 532 istituti e una media di 994 alunni per struttura, un valore superiore al parametro fissato a livello nazionale.

