Centrale Enel Cisl Taranto-Brindisi | Governo risponda il prima possibile alla città

Il segretario generale della Cisl Taranto-Brindisi, Luigi Spinzi, ha richiesto un intervento tempestivo da parte del Governo riguardo alla centrale Enel di Brindisi. In una nota ufficiale, la sigla sindacale evidenzia l’urgenza di risposte concrete per garantire continuità e sicurezza alle attività e alle comunità locali coinvolte. La richiesta si inserisce nel quadro delle preoccupazioni condivise sulla gestione e il futuro dell’impianto energetico.

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Luigi Spinzi, segretario generale Cisl Taranto Brindisi, sulla situazione della centrale Enel di Brindisi.Il percorso di dialogo e di responsabilità intrapreso dalle organizzazioni sindacali, sollecitando prima e aderendo poi al progetto di.

Enel, vertice sul futuro della centrale di Cerano, sindacati delusi: «Un insulto al territorio» - Sono tutti profondamente delusi i segretari generali dei sindacati confederali che ieri, nella sede di Confindustria Brindisi, hanno partecipato ad un incontro con Enel che, almeno in teoria, avrebbe ... quotidianodipuglia.it

Centrale Enel della Spezia, i sindacati: “La città deve essere coinvolta sul futuro dell’area” - La Spezia – I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil chiedono attenzione per il futuro dell’area Enel. ilsecoloxix.it

Centrale di Cerano, Palmisano e Donno (M5S): "Governo Meloni irresponsabile davanti a vertenza Enel che coinvolge territorio brindisino" “Silenzi, assenza assoluta di strategia, disinteresse totale per il territorio: lo abbiamo denunciato più volte come Movim - facebook.com facebook

