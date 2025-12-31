Centinaia di pesci morti per asfissia.

Nel laghetto Europa sono in corso interventi di rimozione di centinaia di pesci morti, causati presumibilmente da un episodio di inquinamento. Barchini stanno operando con reti per recuperare le carcasse e ripulire il bacino. Dopo l’allarme lanciato durante il ponte dell’Immacolata, le operazioni di bonifica mirano a ripristinare la qualità dell’acqua e l’equilibrio dell’ecosistema.

Barchini in azione nel laghetto Europa per il recupero delle carcasse di centinaia di pesci morti. Dopo l’allarme per l’ inquinamento lanciato durante il ponte dell’Immacolata, sono cominciate le operazioni di rimozione, con reti calate nello specchio d’acqua per ripulire il bacino. "Questi interventi sono la fase conclusiva delle attività avviate e condotte dai servizi comunali in collaborazione con gli enti competenti, Arpa e Ats – fa sapere il Comune –. Le verifiche effettuate hanno individuato come possibile causa della morìa una carenza di ossigeno nelle acque del laghetto, fenomeno di anossia che avrebbe colpito in particolare le carpe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Allarme laghetto Europa. Centinaia di pesci morti: "Vanno rimossi subito"

