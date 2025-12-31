Cenone, la carica dei 26mila. Nel portafogli 94 euro a testa. Ristoranti in pole, tiene il fai da te.

Per la notte di San Silvestro, si prevede un’ampia partecipazione negli esercizi pubblici toscani, con circa 285 ristoranti e locali coinvolti. Secondo stime di Confcommercio Toscana, il cenone collettivo coinvolgerà circa 26.000 persone, con una spesa media di 94 euro a testa. Molti scelgono di festeggiare in modo tradizionale, preferendo il ristorante o il fai da te, in un contesto di consolidata tradizione natalizia.

Saranno anche gli aretini a riempire ristoranti e locali nella notte di San Silvestro. Secondo le stime di Confcommercio Toscana, elaborate su dati Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), saranno almeno 285.600 i toscani che sceglieranno il ristorante per salutare il nuovo anno, pari a circa l’8% della popolazione residente. Un dato che trova conferma anche in provincia di Arezzo, dove si stimano circa 26mila persone pronte a sedersi a tavola per il cenone del 31 dicembre, a cui si aggiungono i turisti che hanno scelto la città e il territorio come meta per il Capodanno. La spesa media prevista è di novantaquattro euro a persona per il solo cenone, che salgono a centoventi euro includendo anche il veglione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

