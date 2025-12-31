Cenone di Capodanno ecco come evitare la trappola dell' ultima abbuffata

Il cenone di Capodanno rappresenta spesso un momento di convivialità, ma può anche portare a eccessi alimentari e di consumo. Con qualche semplice accorgimento è possibile gustare la serata senza compromettere il benessere. In questo articolo, troverai consigli utili per affrontare il cenone di fine anno in modo equilibrato, evitando le trappole dell’ultima abbuffata e iniziando il nuovo anno con maggiore consapevolezza.

Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - Arriva Capodanno, arriva il cenone. L'ultima trappola (forse) a tavola, con eccessi quasi inevitabili tra dolci e alcol. Si possono limitare i danni, gestendo la cena con moderazione e preparandosi a riprendere una routine normale, senza eccessi opposti, da gennaio 2026. Ecco i consigli per godersi Capodanno senza deragliare. "Psicologicamente, tendiamo a vedere il 31 dicembre come un confine magico, a partire dal quale la normalità può ricominciare a prender forma", dice all'Adnkronos Salute l'immunologo clinico Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana alla Lum.

