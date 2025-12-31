Cenone di Capodanno | come evitare intossicazioni alimentari senza rinunciare alla festa

Il cenone di Capodanno rappresenta un momento di convivialità e tradizione, ma è importante prestare attenzione alla sicurezza alimentare. Per evitare intossicazioni e garantire un festeggiamento sereno, è fondamentale seguire alcune semplici precauzioni nella preparazione e conservazione dei cibi. In questo articolo, forniremo consigli pratici per godersi la festa senza rischi, senza rinunciare alla qualità e alla buona riuscita del pasto.

La sera della vigilia di Natale doveva essere una festa. È finita invece in tragedia. A Campobasso, nelle ore successive al cenone, una donna di 50 anni e sua figlia di 15 hanno perso la vita dopo aver accusato gravi malori, con sintomi riconducibili a una possibile intossicazione alimentare. I primi disturbi — nausea, vomito, dolori addominali — sono comparsi a distanza di poche ore dalla cena. Poi il peggioramento improvviso, due dimissioni dal Pronto Soccorso, e infine il ricovero in Rianimazione e purtroppo il decesso. Le indagini sono in corso, sono stati indagati 5 medici (tra i quali anche due sanitari venezuelani in servizio al Pronto Soccorso quando madre e figlia sono state dimesse senza alcun ricovero) e saranno gli accertamenti clinici e tossicologici a chiarire con esattezza cosa sia accaduto. 🔗 Leggi su Panorama.it

