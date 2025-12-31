Cellino San Marco celebra i neo diciottenni | consegnata la Costituzione ai nati nel 2007

A Cellino San Marco si è tenuta la seconda edizione della Festa dei Diciottenni, durante la quale è stata consegnata la Costituzione ai giovani nati nel 2007. L’evento, svoltosi lunedì 29 dicembre nella Sala XXV Aprile, è stato promosso dall’amministrazione locale con l’intento di celebrare il traguardo della maggiore età e rafforzare il senso di cittadinanza tra i giovani del paese.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.