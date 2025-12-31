C’è Parma-Inter come cambia la viabilità

In vista della partita Parma 1913-Inter del 7 gennaio 2026 allo Stadio Tardini, si prevedono alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona. Le variazioni saranno in vigore dalle ore precedenti l’evento, al fine di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione. Si consiglia di consultare le indicazioni ufficiali e di pianificare gli spostamenti con anticipo.

In occasione dell'incontro di calcio Parma 1913-Inter, in programma il 7 gennaio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Tardini, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità.Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze al parcheggio scambiatore Nord - Largo Maestà del Taglio è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il piazzale

