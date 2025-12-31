C' è il concerto di Capodanno in piazza Politeama nuovo percorso per 13 linee degli autobus

Oggi, 31 dicembre, a Palermo si svolge il concerto di Capodanno in piazza Politeama. Per consentire lo svolgimento dell’evento, l'Amat ha modificato temporaneamente il percorso di 13 linee di autobus, tra cui la 101. Si consiglia di verificare le nuove direttrici e gli orari aggiornati prima di pianificare gli spostamenti.

Occhio ai percorsi degli autobus. Oggi, 31 dicembre, per consentire lo svolgimento dello spettacolo di Capodanno, l'Amat ha cambiato l'itinerario di 13 linee, tra cui il 101. Necessarie le modifiche, che resteranno in vigore fino alle 7 di domani, primo gennaio, a causa dei divieti di transito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

