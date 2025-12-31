C’è Aria di musica in città nasce l’accademia rock

Arezzo ospita la nuova accademia di musica rock, «Aria di Musica», nata in collaborazione con Arezzo Wave. La struttura offrirà corsi di formazione e approfondimenti dedicati agli appassionati e ai futuri professionisti del settore musicale. L'iniziativa mira a valorizzare il talento locale e a promuovere la cultura musicale nella città, rafforzando il ruolo di Arezzo come centro di eccellenza nel panorama musicale italiano.

Arezzo, 31 dicembre 2025 – C'è «Aria di Musica» in città che sarà sede dell’accademia del rock targata Arezzo Wave. Nasce «Arezzo Rock Italian Academy», il nuovo progetto di Fondazione Arezzo Wave Italia per sostenere le nuove generazioni della musica, ideato in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave. L’iniziativa ha ottenuto il finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del bando FSE+ dedicato alle Residenze Artistiche Musicali. Il progetto si configura come una residenza artistica musicale rivolta a giovani musicisti e musiciste under 36, singoli o riuniti in duo, band e collettivi. Un percorso che prenderà vita nel corso del 2026 e che troverà il suo momento culminante sul palco della 40ª edizione di Arezzo Wave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

