Catanzaro protagonista del Capodanno televisivo | Rai 1 trasmette L’Anno che Verrà

Catanzaro si prepara a ospitare la diretta di Rai 1 per il tradizionale spettacolo di Capodanno “L’Anno che Verrà”. L’evento, trasmesso da Catanzaro Lido, rappresenta un momento di aggregazione nazionale, offrendo musica e intrattenimento per accogliere il nuovo anno. La città si conferma così protagonista di un appuntamento importante, che coinvolge milioni di italiani in un’atmosfera di festa e riflessione.

Catanzaro si prepara a essere il centro dei riflettori nazionali nella notte di Capodanno: Rai 1 trasmetterà in diretta da Catanzaro Lido il tradizionale spettacolo “L’Anno che Verrà”, l’evento musicale e di intrattenimento che accompagna milioni di italiani verso il nuovo anno. La serata, in onda 31 dicembre in prima serata subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Marco Liorni su un grande palco allestito sul lungomare della città. Un cast di artisti eterogeneo accompagnerà lo spettacolo con esibizioni live e momenti di racconto: tra i nomi attesi figurano Serena Brancale, Sal Da Vinci, Orietta Berti, Rocco Hunt, Anna Oxa, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Nina Zilli – che non solo si esibirà ma racconterà anche le bellezze calabresi attraverso “cartoline” filmate nei giorni scorsi – oltre a tanti altri interpreti della scena musicale italiana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

