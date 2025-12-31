Catania preparano i fuochi d’artificio per uno spettacolo abusivo ma vengono bloccati Tra la merce anche una bomba da oltre 11 chili – Il video

A Catania, tre persone sono state arrestate per il possesso e la preparazione di fuochi d’artificio illegali, tra cui una bomba di oltre 11 chili. L’intervento della Polizia ha interrotto uno spettacolo abusivo, sequestrando la merce e assicurando alla giustizia i responsabili. L’operazione evidenzia l’importanza di rispettare le normative sulla sicurezza e la tutela della collettività.

La Polizia di Stato ha arrestato tre catanesi, due di 25 e 29 anni, fratelli della titolare di una fabbrica di artifici pirotecnici e un operaio di 28 anni, per detenzione e porto illegale in luogo pubblico di manufatti esplosivi. I fuochi erano destinati, a detta dei tre, a uno spettacolo per le proprie famiglie ed i vicini di casa. Una versione che però non ha convinto gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. La bomba da 11 chili e mezzo. Dentro il veicolo sono stati trovati decine di artifizi pirotecnici professionali, ordigni di spiccata potenzialità offensiva e micidiali, per un peso complessivo di oltre 220 kg netti di esplosivo, completi di mortai per la proiezione in alto dei fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Oltre 70 chili di fuochi d'artificio sequestrati in un negozio ossolano Leggi anche: Catania, sequestrati oltre mille fuochi d’artificio: due denunce Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Dopo la pausa natalizia, l’Akragas è tornata ad allenarsi a Fontanelle con una doppia seduta guidata da Seby Catania. I biancazzurri preparano la trasferta di sabato 3 gennaio contro il Pro Ragusa, prima gara del girone di ritorno - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.