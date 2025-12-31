Catania botti illegali per Capodanno | sequestrata bomba da 11,5 kg

A Catania, durante le festività di Capodanno, la Polizia di Stato ha sequestrato una bomba da 11,5 kg, arrestando tre persone. I fermati sono due fratelli di 25 e 29 anni, legati a una fabbrica di artifici pirotecnici, e un operaio di 28 anni, accusati di detenzione e porto illegale di esplosivi. Gli indagati sono considerati innocenti fino a prova contraria.

La Polizia di Stato ha arrestato tre catanesi, due di 25 e 29 anni, fratelli della titolare di una fabbrica di artifici pirotecnici e un operaio di 28 anni, per detenzione e porto illegale in luogo pubblico di manufatti esplosivi, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Gli agenti della Squadra Artificieri, hanno individuato e controllato, nel comune di Santa Venerina, un furgone sospetto, condotto da uno dei fratelli e con a bordo gli altri due. Dagli accertamenti condotti gli agenti hanno scoperto all'interno del veicolo alcune decine di artifizi pirotecnici professionali, ordigni di spiccata potenzialità offensiva e micidiali, per un peso complessivo di oltre 220 kg netti di esplosivo, completi di mortai per la proiezione in alto dei fuochi d'artificio.

