Castel Volturno picchia selvaggiamente la fidanzata e la riduce in gravi condizioni | arrestato

Nella notte del 23 dicembre a Castel Volturno si è verificata una violenta aggressione ai danni di una donna, che è risultata in condizioni gravi. L’episodio, emerso recentemente, ha portato all’arresto dell’autore. La vicenda evidenzia la gravità dei comportamenti violenti e la necessità di interventi tempestivi per tutelare le vittime.

Una grave aggressione si è consumata nella notte del 23 dicembre a Castel Volturno, anche se l'episodio è emerso soltanto nelle ultime ore. Un uomo di 32 anni, di origine nigeriana, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver brutalmente picchiato la sua ex compagna, riducendola in condizioni critiche.

