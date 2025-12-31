Cast sempre più tecnologico con le imprese di Bonatti

Nel 2025, il polo museale del capoluogo ha registrato circa 30.000 visitatori, evidenziando un crescente interesse per le iniziative culturali e tecnologiche. Le strutture, tra cui il Museo Valtellinese di Storia e Arte, il Museo dei Minerali della Valmalenco e della Valtellina, e il Cast, il Castello delle storie di montagna, continuano a rappresentare punti di riferimento per cittadini e visitatori. Un impegno costante verso l’innovazione e la valorizzazione del patrimonio locale

Il 2025 del polo museale del capoluogo si chiude con 30mila persone che in questi dodici mesi hanno visitato Museo Valtellinese di Storia e Arte, Museo dei Minerali della Valmalenco e della Valtellina e Cast, il Castello delle storie di montagna. E proprio quest'ultimo, inaugurato nel 2019 a Castello Masegra, a seguito dell'intervento sostenuto dall'Amministrazione comunale da poco completato, si presenta sempre più tecnologico grazie a nuovi video, audioguide, percorsi multimediali e una mostra. Al piano dell'Ambiente è stato aggiunto un video dedicato alla storia del castello, con la presenza narrativa del personaggio di Orlando, capostipite leggendario da cui discende la famiglia dei De Capitanei, che costruirono il Masegra nel XI secolo.

