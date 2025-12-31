Caso Signorini parla l’avvocato | Non siamo affatto preoccupati dimostreremo la sua estraneità
L’avvocato di Alfonso Signorini commenta il caso che lo vede coinvolto, affermando che non ci sono motivi di preoccupazione e che si dimostrerà la sua estraneità. Dopo le accuse di Fabrizio Corona e la crescente attenzione mediatica, la famiglia dell’imprenditore si difende con fermezza, sottolineando la serenità e la fiducia nel percorso giudiziario. La vicenda si sviluppa in un contesto di attenta valutazione delle prove e di rispetto per la legge.
Domenico Aiello rompe il silenzio sul caso Alfonso Signorini: “È sereno e fiducioso. L’indagine è un atto dovuto” Alfonso Signorini al centro della bufera mediatica Alfonso Signorini è finito al centro di una tempesta mediatica senza precedenti dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona sul canale Falsissimo, che parlano di un presunto “Sistema Signorini” per . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
