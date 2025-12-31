Caso Signorini la Procura di Milano indaga per violenza sessuale ed estorsione
La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, noto giornalista e conduttore televisivo, per presunte ipotesi di violenza sessuale ed estorsione. L’indagine, ancora in corso, mira a chiarire eventuali responsabilità e a fare luce sui fatti. La vicenda è attualmente sotto approfondimento da parte delle autorità competenti.
La Procura di Milano ha aperto un’indagine a carico di Alfonso Signorini, giornalista e conduttore televisivo. L’iscrizione nel registro degli indagati arriva come atto dovuto dopo la denuncia presentata nei giorni scorsi da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. La denuncia depositata il 24 dicembre. La querela è stata depositata lo scorso 24 dicembre ed è finita sul tavolo della pm Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento della Procura di Milano, quello che si occupa della tutela delle fasce deboli. Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, ha chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, reati che risultano ora formalmente iscritti nel fascicolo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione, la mossa della procura di Milano dopo il caso Grande Fratello
Leggi anche: PROCURA DI MILANO: SIGNORINI INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE ED ESTORSIONE
Codacons chiede indagini sul caso Signorini dopo le rivelazioni di Corona; Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione; Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: La Procura di Milano ha sequestrato tutto; Il caso | Alfonso Signorini è indagato per estorsione e violenza sessuale.
Caso Corona-Signorini, il Codacons si rivolge alla Procura: "Revenge porn e gravi violazioni della privacy" - Il Codacons annuncia di aver «depositato un nuovo atto presso la Procura della Repubblica di Milano nell’ambito della vicenda legata al format "Falsissimo", riconducibile a Fabrizio Corona, avente ad ... gazzettadiparma.it
Caso Corona–Signorini, cosa sappiamo finora: le accuse, le indagini della Procura di Milano e la posizione di Mediaset - Dalle accuse di Fabrizio Corona all’autosospensione di Alfonso Signorini: cosa sappiamo sulle indagini della Procura di Milano, le denunce e la posizione di Mediaset sul caso Grande Fratello ... famigliacristiana.it
Perché Alfonso Signorini è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione - Le indagini sul presunto sistema denunciato da Fabrizio Corona e la querela presentata dal modello Antonio Medugno ... ilfattoquotidiano.it
Mentre in Italia impazza il caso Signorini, Fabrizio Corona se la spassa a Dubai con la fidanzata Sara: da Gennaio il creatore di Falsissimo ha promesso nuovi clamorosi scoop, che proveranno a smascherare gli intrallazzi della televisione italiana. #Fabrizio - facebook.com facebook
Chi è Antonio Medugno, il modello napoletano coinvolto nel caso Signorini x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.