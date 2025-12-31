La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, noto giornalista e conduttore televisivo, per presunte ipotesi di violenza sessuale ed estorsione. L’indagine, ancora in corso, mira a chiarire eventuali responsabilità e a fare luce sui fatti. La vicenda è attualmente sotto approfondimento da parte delle autorità competenti.

La Procura di Milano ha aperto un’indagine a carico di Alfonso Signorini, giornalista e conduttore televisivo. L’iscrizione nel registro degli indagati arriva come atto dovuto dopo la denuncia presentata nei giorni scorsi da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. La denuncia depositata il 24 dicembre. La querela è stata depositata lo scorso 24 dicembre ed è finita sul tavolo della pm Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento della Procura di Milano, quello che si occupa della tutela delle fasce deboli. Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, ha chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, reati che risultano ora formalmente iscritti nel fascicolo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Caso Signorini, la Procura di Milano indaga per violenza sessuale ed estorsione

Leggi anche: Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione, la mossa della procura di Milano dopo il caso Grande Fratello

Leggi anche: PROCURA DI MILANO: SIGNORINI INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE ED ESTORSIONE

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Codacons chiede indagini sul caso Signorini dopo le rivelazioni di Corona; Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione; Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: La Procura di Milano ha sequestrato tutto; Il caso | Alfonso Signorini è indagato per estorsione e violenza sessuale.

Caso Corona-Signorini, il Codacons si rivolge alla Procura: "Revenge porn e gravi violazioni della privacy" - Il Codacons annuncia di aver «depositato un nuovo atto presso la Procura della Repubblica di Milano nell’ambito della vicenda legata al format "Falsissimo", riconducibile a Fabrizio Corona, avente ad ... gazzettadiparma.it