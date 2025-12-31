Caso raduno a Lonate Pozzolo | Inaccettabile gravità episodio incompatibile con l’impegno civico

A seguito dell’episodio avvenuto a Lonate Pozzolo, che ha suscitato grande preoccupazione per la sua gravità e per la sua natura incompatibile con l’impegno civico, ho deciso di rassegnare le dimissioni dal Consiglio Direttivo della Pro loco. Ritengo importante sottolineare l’importanza del rispetto delle regole e dei valori fondamentali per mantenere la fiducia della comunità.

Lonate Pozzolo (Varese) – «Con la presente rendo pubblica la mia decisione di dimettermi dal Consiglio Direttivo della Pro loco di Lonate Pozzolo. Questa scelta nasce da un fatto di estrema e inaccettabile gravità: il raduno neonazista che si è svolto nella tensostruttura del Cerello gestita dalla Pro loco. Di tale evento sono venuta a conoscenza non attraverso comunicazioni interne ma dai social e dalla stampa, tramite notizie apparse sul Corriere del Ticino corredate da immagini fotografiche inequivocabili – ha scritto in una lettera la consigliera dimissionaria della Pro loco Melissa Derisi, ex assessore alla Gentilezza del Comune – Ritengo questo episodio totalmente incompatibile con qualsiasi forma di impegno civico, culturale e associativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

