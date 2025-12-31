Case popolari costi alle stelle per la manutenzione Acer approva il bilancio

È stato approvato il bilancio preventivo 2026 di Acer Modena, ente responsabile dell’edilizia popolare e sociale nella provincia. La conferenza degli enti, composta da Provincia e Comuni, ha dato il via libera all’approvazione, segnando un passo importante per le attività di manutenzione e gestione delle case popolari. La decisione arriva in un contesto di crescenti costi di manutenzione e sfide legate alla sostenibilità del settore.

È stato approvato dalla conferenza degli enti (Provincia e comuni) il bilancio preventivo 2026 di Acer Modena, l'ente pubblico che si occupa di edilizia popolare e sociale in provincia di Modena. Nel presentare i conti agli enti locali Gaetano Venturelli, presidente di Acer Modena, ha.

