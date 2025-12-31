Case popolari costi alle stelle per la manutenzione Acer approva il bilancio

Da modenatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato il bilancio preventivo 2026 di Acer Modena, ente responsabile dell’edilizia popolare e sociale nella provincia. La conferenza degli enti, composta da Provincia e Comuni, ha dato il via libera all’approvazione, segnando un passo importante per le attività di manutenzione e gestione delle case popolari. La decisione arriva in un contesto di crescenti costi di manutenzione e sfide legate alla sostenibilità del settore.

È stato approvato dalla conferenza degli enti (Provincia e comuni) il bilancio preventivo 2026 di Acer Modena, l’ente pubblico che si occupa di edilizia popolare e sociale in provincia di Modena. Nel presentare i conti agli enti locali Gaetano Venturelli, presidente di Acer Modena, ha. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

case popolari costi alle stelle per la manutenzione acer approva il bilancio

© Modenatoday.it - Case popolari, costi alle stelle per la manutenzione. Acer approva il bilancio

Leggi anche: Case popolari, costi alle stelle per la manutenzione. Acer approva il bilancio

Leggi anche: Costi delle case alle stelle anche a Lecco. "Contromisure in campo"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Case popolari, costi alle stelle per la manutenzione. Acer approva il bilancio; Senza casa dopo le inchieste sull’urbanistica, le “famiglie sospese” di Milano scrivono a Mattarella; Case popolari costi alle stelle per la manutenzione Acer approva il bilancio.

Case popolari, bando in 9 Comuni. Sportello itinerante per le domande - Si è aperto un nuovo bando per l’assegnazione di alloggi popolari nei Comuni del distretto sociale Sud- ilgiorno.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.