San Giovanni si avvicina al completamento della nuova Casa di Comunità, un importante presidio di sanità territoriale che migliorerà i servizi locali. La conclusione dei lavori è prevista entro aprile, contribuendo a rafforzare l’assistenza e l’assistenza sanitaria nella zona. Questa struttura rappresenta un passo avanti per la tutela della salute della comunità e un potenziamento delle risorse disponibili sul territorio.

di Marco Corsi SAN GIOVANNI San Giovanni si prepara ad accogliere la nuova Casa di Comunità, il nuovo presidio di sanità territoriale che rafforzerà i servizi sul territorio. L’intervento, finanziato con 1,5 milioni di euro nell’ambito del PNNR, non è un investimento diretto del Comune, ma i lavori sono gestiti dalla ASL. Il direttore generale ha confermato in questi giorni alla sindaca Vadi che il cantiere procede secondo i tempi previsti e che l’apertura dell’hub è fissata entro aprile 2026. Il presidio sarà una delle strutture di sanità territoriale previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa di Comunità al giro di boa: "Cantiere chiuso entro aprile"

Leggi anche: Pug al giro di boa. Confronto pubblico, il passaggio si è chiuso

Leggi anche: La nuova Casa di Comunità. Entro un anno il cantiere. Ambulatori al posto dei bus

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Casa di Comunità al giro di boa: "Cantiere chiuso entro aprile" - L’intervento, gestito dall’azienda sanitaria, è stato finanziato con 1,5 milioni di euro del pacc ... lanazione.it