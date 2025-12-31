Carpita dalla Vbs al Milano. Genovali e Remedi con lui?.

Farmaè Viareggio Beach Soccer saluta ufficialmente Andrea Carpita, Alessandro Remedi e Gianmarco Genovali, i tre pilastri della squadra. Questa decisione segna una nuova fase per il club, che ringrazia i giocatori per il contributo fornito durante le stagioni. Un arrivederci, con la speranza di rivederli presto in campo, in un percorso che continua con nuovi obiettivi e sfide.

Saluta ufficialmente i suoi tre pilastri la Farmaè Viareggio Beach Soccer che congeda i viareggini Andrea Carpita, Alessandro Remedi e Gianmarco Genovali. Il 37enne portiere e capitano, il 33enne attaccante ed il 31enne duttile esternodifensore non vestiranno più il bianconero nella prossima stagione 2026 del beach soccer. E non sono certo tre partenze indolori. Carpita si è già accasato al Città di Milano con tanto di fresco annuncio ufficiale da parte del club meneghino, dove dovrebbe essere riconfermato anche un altro viareggino quale Matteo Ghilarducci. Per ’Jimmy’ Genovali e ’Ale’ Remedi invece ci sono tante trattative calde ancora in corso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

