carpi triplo conto aperto con la juve

Ci sono almeno tre ragioni per pensare che quello che attende il Carpi sabato 3 gennaio ad Alessandria con la Juve Next Gen sarà un debutto di nuovo anno tutto in salita. Sono i numeri a dirlo, visto che nella sua storia il Carpi non ha mai battuto la Juve, non ha mai vinto allo stadio " Moccagatta " e non fa bottino pieno sul suolo piemontese addirittura da oltre 36 anni. Juve tabu’. Il bianconero della Juve è stato sempre indigesto nei 3 precedenti per il Carpi. Nelle due sfide della storica stagione di Serie A 2015-16 arrivano altrettante sconfitte con tante recriminazioni. E’ il 20 dicembre 2015 e davanti ai 20mila del "Braglia" ci pensa l’ex Borriello a illudere la squadra di Castori firmando l’1-0, poi ribaltato dalla doppietta di Mandzukic e dalla rete di Pogba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

