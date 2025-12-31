Carpi triplo conto aperto con la Juve
Il match tra Carpi e Juve Next Gen, in programma sabato 3 gennaio ad Alessandria, rappresenta un primo banco di prova importante per i biancorossi. Con un inizio di anno caratterizzato da sfide impegnative, le motivazioni e le difficoltà si configurano come elementi chiave da valutare. Di seguito, analizziamo le tre principali ragioni che potrebbero influenzare l’esito di questa partita.
Ci sono almeno tre ragioni per pensare che quello che attende il Carpi sabato 3 gennaio ad Alessandria con la Juve Next Gen sarà un debutto di nuovo anno tutto in salita. Sono i numeri a dirlo, visto che nella sua storia il Carpi non ha mai battuto la Juve, non ha mai vinto allo stadio " Moccagatta " e non fa bottino pieno sul suolo piemontese addirittura da oltre 36 anni. Juve tabu’. Il bianconero della Juve è stato sempre indigesto nei 3 precedenti per il Carpi. Nelle due sfide della storica stagione di Serie A 2015-16 arrivano altrettante sconfitte con tante recriminazioni. E’ il 20 dicembre 2015 e davanti ai 20mila del "Braglia" ci pensa l’ex Borriello a illudere la squadra di Castori firmando l’1-0, poi ribaltato dalla doppietta di Mandzukic e dalla rete di Pogba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
