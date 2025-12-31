Carpaneto Arfani | Abbiamo già realizzato il 60-65% del programma

Lo scorso 22 dicembre, nel Consiglio Comunale di Carpaneto, è stato approvato il bilancio di previsione per il 2026. Secondo le dichiarazioni di Arfani, l’amministrazione ha già portato a termine tra il 60 e il 65% delle attività previste nel programma. Questa approvazione rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo del Comune, segnando un avanzamento significativo rispetto agli obiettivi stabiliti.

Carpaneto, premiate alcune botteghe storiche - Il sindaco Arfani: «Abbiamo voluto valorizzare il merito, la qualità e l’identità sia di chi ha segnato la storia del paese sia di chi continua ogni giorno a portare avanti tradizione ed eccellenza» ... ilpiacenza.it

24 Dicembre negozio aperto tutto il giorno 9-12 15:30-18 #carpanetopiacentino #natale #ideeregalo #piacenza #abbigliamentonatalizio - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.