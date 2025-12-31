Carpaneto Arfani | Abbiamo già realizzato il 60-65% del programma
Lo scorso 22 dicembre, nel Consiglio Comunale di Carpaneto, è stato approvato il bilancio di previsione per il 2026. Secondo le dichiarazioni di Arfani, l’amministrazione ha già portato a termine tra il 60 e il 65% delle attività previste nel programma. Questa approvazione rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo del Comune, segnando un avanzamento significativo rispetto agli obiettivi stabiliti.
Nel Consiglio Comunale dello scorso 22 dicembre Carpaneto ha approvato il bilancio di previsione 2026. «Anche quest’anno – commenta il sindaco Andrea Arfani - arriviamo a questo appuntamento con i conti in ordine. Chiudiamo il 2025 nel pieno rispetto del principio di pareggio di bilancio e il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
