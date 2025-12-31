Carol di Pluribus è la regina dei personaggi antipatici che finiscono per piacerci da matti Ecco chi sono gli altri

Carol di Pluribus è diventata un personaggio che, pur all’inizio antipatico, ha conquistato il pubblico. Con la conclusione della serie, rilasciata il giorno di Santo Stefano, emergono molte curiosità e riflessioni sulla trama e sui protagonisti. In questo articolo, esploreremo chi sono gli altri personaggi principali di Pluribus e come si sono sviluppati nel corso della serie, offrendo un quadro completo delle dinamiche narrative.

Pluribus si è concluso da poco - il finale è stato rilasciato sulla piattaforma il giorno di Santo Stefano - e ha lasciato dietro di sé tante domande, supposizioni e aspettative per il futuro. Il successo riscosso dalla serie Apple è stato fenomenale e i fattori che lo hanno determinato sono molteplici, tutti ugualmente validi. È sempre interessante discutere o riflettere su ciò che piace al pubblico, su come cambiano i tempi, sull' appeal dei personaggi in base al ruolo che hanno all'interno della storia. Arriviamo così a un curioso quesito: quanti e quali protagonisti, del piccolo e grande schermo, sono riusciti a farsi amare nonostante il loro essere piuttosto respingenti se non antipatici come Carol Sturka? La lista è abbastanza fitta e la scrittrice intrattabile di Pluribus è in buonissima compagnia.

