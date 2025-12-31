Carol di Pluribus e altri 10 personaggi antipatici di cui ci siamo innamorati

“Carol di Pluribus e altri 10 personaggi antipatici di cui ci siamo innamorati” analizza i protagonisti complessi e spesso poco amati della serie, recentemente conclusa con il rilascio del finale su piattaforma. Questo articolo esplora le sfaccettature dei personaggi, riflettendo sulle emozioni suscitate e sulle possibili direzioni future della narrazione, offrendo un’analisi approfondita in modo chiaro e sobrio.

Pluribus si è concluso da poco - il finale è stato rilasciato sulla piattaforma il giorno di Santo Stefano - e ha lasciato dietro di sé tante domande, supposizioni e aspettative per il futuro. Il successo riscosso dalla serie Apple è stato fenomenale e i fattori che lo hanno determinato sono molteplici, tutti ugualmente validi. È sempre interessante discutere o riflettere su ciò che piace al pubblico, su come cambiano i tempi, sull' appeal dei personaggi in base al ruolo che hanno all’interno della storia. Arriviamo così a un curioso quesito: quanti e quali protagonisti, del piccolo e grande schermo, sono riusciti a farsi amare nonostante il loro essere piuttosto respingenti se non antipatici come Carol Sturka? La lista è abbastanza fitta e la scrittrice intrattabile di Pluribus è in buonissima compagnia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

