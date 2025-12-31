Caro calcio ti scrivo

Caro calcio, ti scrivo per riflettere su un campionato che non ha visto nascere la sua piena essenza. Le classifiche sono state influenzate da scelte discutibili, come l'inserimento di supercoppe e trasferte insolite in un torneo già fragile. Questa situazione, attribuibile a decisioni di dirigenti e arbitri della Serie A, ha compromesso la regolarità e l’equità del campionato, lasciando un senso di incertezza e delusione.

Lettera a un campionato mai nato. Classifica fasulla per colpa di chi ha avuto la genialità di infilare supercoppe e trasferte bizzarre in mezzo ad un torneo già precario di suo, stavolta per responsabilità definite, arbitri e dirigenti della lega di serie A. La scelta del pallone rossastro è finita nel sacco del carbone, come quella della partita a Perth, segnali ridicoli e chiari di come venga gestito il football italiano che già si è fatto riconoscere con due mancate qualificazioni ai mondiali, restando in sospeso l'epilogo del play off contro l'Irlanda del Nord, il 26 marzo. Meglio non immaginare un'eventuale nuova débâcle o forse sarebbe ideale per la rivoluzione.

Buoni propositi e richieste per uscire dalla crisi. Letterina a Babbo Natale. Una vittoria sotto l’albero - E siccome, così mi ha detto nonna Gigliola, sei molto lontano, più forte ti scriverò. msn.com

De Maio annuncia il ritiro: "Caro Calcio, oggi smetto di giocare. Ma non ti lascio" - Nato a due passi dallo stadio che ospita la nazionale francese, Sebastien De Maio è diventato un italiano acquisito. tuttomercatoweb.com

il Silenzio degli Head Manager

Caro vecchio calcio - facebook.com facebook

