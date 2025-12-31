Carnevali svela | Berardi? La Juve lo voleva due anni fa Poi il paragone con Locatelli e il commento su Comolli

Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato dichiarazioni a Tuttosport riguardo a questioni di mercato, tra cui il possibile interesse della Juventus per Berardi due anni fa. Nel corso dell’intervista ha anche fatto un confronto tra Locatelli e altri giocatori, offrendo spunti sul rapporto tra il club e il mercato, oltre a commentare alcune dichiarazioni di Comolli.

Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Tuttosport, svelando alcuni di retroscena di mercato con la Juventus. Il mercato intorno a Domenico Berardi è tornato a far discutere dopo le recenti dichiarazioni di Giovanni Carnevali. L’amministratore delegato del Sassuolo ha voluto fare chiarezza sui numerosi tentativi della Juventus di strappare il capitano ai neroverdi, svelando dettagli inediti su una trattativa che sembrava ormai conclusa qualche stagione fa. Nonostante l’interesse concreto dei bianconeri e la disponibilità del calciatore, il trasferimento non si è mai concretizzato per una mancata intesa sulla valutazione economica del cartellino, lasciando il numero dieci a Reggio Emilia dove è ormai considerato un’icona assoluta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

