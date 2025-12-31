In questa analisi, Giovanni Carnevali commenta le recenti richieste di giocatori e le strategie di mercato della Juventus. In particolare, evidenzia l’interesse per Muharemovic e suggerisce di considerare immediatamente l’acquisto di Frattesi, un centrocampista che apprezza e che potrebbe rappresentare un elemento importante per il team. Questi spunti offrono una panoramica sulle potenziali mosse e priorità della società bianconera.

Carnevali: «Muharemovic? Ecco chi lo ha chiesto. Fossi nella Juve prenderei subito Frattesi, un calciatore che amo. Se lo si fa giocare.». Parla l’ad del Sassuolo. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, traccia su Tuttosport un bilancio approfondito del 2025, toccando temi di mercato, politica sportiva e i protagonisti di ieri e di oggi. VOTO AL 2025 DEL SASSUOLO – « Un bel 9. Per il percorso in Serie B, che è stato fantastico, ma anche per il buonissimo ritorno nella massima serie. Abbiamo cambiato tanti giocatori, ci sono tanti nuovi, ma siamo messi bene: siamo molto soddisfatti, in misura maggiore rispetto alla classifica e ai punti ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

