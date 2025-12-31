Carnevali | Frattesi e Raspadori sono due giocatori che amo li prenderei sempre in qualunque squadra

Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha espresso la sua stima per i calciatori Frattesi e Raspadori, sottolineando il loro valore e la volontà di vederli sempre in squadra. In un’intervista a Tuttosport, Carnevali ha approfondito aspetti legati alle strategie di mercato e all’importanza di mantenere un nuovo equilibrio all’interno del club. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Il d.s. del Sassuolo Carnevali ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne di Tuttosport di cui di seguito riportiamo un estratto. Carnevali: «Non capisco perché nessuno in Italia pensi a De Zerbi». L’anno trascorso in Serie B è stato salutare per il vostro progetto? Dopo 11 anni consecutivi di Serie A, l’impressione è che ormai lavoraste col pilota automatico. «Eravamo finiti in una bolla. Non avevamo una squadra da retrocessione, ma dentro quella bolla non riuscivamo a venirne fuori, nemmeno con la scelta di Ballardini. Ma dal giorno in cui siamo fi niti in B siamo usciti da quella bolla: abbiamo scelto Grosso e poi i giocatori da trattenere, senza doverci ridimensionare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

