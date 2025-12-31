Cardi B chiede ai fan di smetterla di attaccarla per la sua relazione con Stefon Diggs

Cardi B ha recentemente chiesto ai suoi fan di rispettare la sua privacy e di evitare critiche sulla sua relazione con Stefon Diggs. In un video pubblicato su X, la rapper ha invitato a smettere di attaccarla per la sua vita privata, sottolineando il desiderio di godersi le festività senza pressioni esterne. La vicenda ha acceso discussioni online, evidenziando le tensioni tra vita pubblica e privata delle celebrità.

Cardi B sta solo cercando di godersi le vacanze in pace, ma non sembra riuscirci. In un video allegro pubblicato su X lunedì 29 dicembre, la rapper ha chiesto ai fan di smetterla di criticarla per la sua relazione con Stefon Diggs, che di recente ha scatenato un acceso dibattito online per via di un post in cui raccontava di aver trascorso il Natale con gli altri suoi figli. Con la didascalia "Abbiamo bisogno di un reset", il video arriva mentre su internet si moltiplicano i commenti sulla sua relazione con il giocatore di football, che ha inavvertitamente scatenato la polemica attraverso delle foto.

