Carceri il report di Antigone | 79 suicidi nel 2025 sovraffollamento al 138,5%

Il report di Antigone sul sistema penitenziario italiano nel 2025 evidenzia una situazione preoccupante. Sono stati 238 i decessi nelle carceri, con 79 casi di suicidio. Il sovraffollamento raggiunge il 138,5%, evidenziando criticità legate alle condizioni di detenzione e alla tutela della salute e della vita dei detenuti. Questi dati sottolineano la necessità di interventi mirati per migliorare le condizioni e prevenire le tragedie.

