Carceri il report di Antigone | 79 suicidi nel 2025 sovraffollamento al 138,5%
Il report di Antigone sul sistema penitenziario italiano nel 2025 evidenzia una situazione preoccupante. Sono stati 238 i decessi nelle carceri, con 79 casi di suicidio. Il sovraffollamento raggiunge il 138,5%, evidenziando criticità legate alle condizioni di detenzione e alla tutela della salute e della vita dei detenuti. Questi dati sottolineano la necessità di interventi mirati per migliorare le condizioni e prevenire le tragedie.
Sono 238 le persone decedute nelle carceri nel 2025, di cui 79 si sono suicidate, come riporta il dossier “ Morire di carcere ” di Ristretti Orizzonti. È quanto emerge dal bilancio di fine anno di Antigone. “Il carcere italiano è ormai ridotto a un contenitore di corpi – denuncia Patrizio Gonnella, presidente di Antigone – e ha abdicato alla funzione di reinserimento sociale prevista dalla Costituzione”. Restano altissimi anche gli eventi critici: negli istituti visitati si registrano in media 16,7 atti di autolesionismo ogni 100 detenuti, 2,6 tentati suicidi e 16,4 isolamenti disciplinari ogni 100 persone detenute. 🔗 Leggi su Lapresse.it
