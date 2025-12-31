Capodimonte apertura straordinaria il 1 gennaio con biglietto speciale
Il Museo di Capodimonte apre straordinariamente il 1° gennaio 2026, offrendo ai visitatori un'occasione unica di iniziare l’anno con un percorso tra le sue storiche collezioni e le esposizioni di arte contemporanea. L’ingresso avverrà tramite un biglietto speciale, valido esclusivamente in questa data, garantendo un’opportunità di visita differente dal normale orario. Un’occasione per scoprire e riscoprire il patrimonio artistico del museo in un giorno particolare.
