Il Museo di Capodimonte apre straordinariamente il 1° gennaio 2026, offrendo ai visitatori un'occasione unica di iniziare l’anno con un percorso tra le sue storiche collezioni e le esposizioni di arte contemporanea. L’ingresso avverrà tramite un biglietto speciale, valido esclusivamente in questa data, garantendo un’opportunità di visita differente dal normale orario. Un’occasione per scoprire e riscoprire il patrimonio artistico del museo in un giorno particolare.

Il primo giorno del 2026 è prevista un’apertura straordinaria con biglietto speciale al Museo di Capodimonte e la possibilità di visitare sia le collezioni che le mostre di arte contemporanea. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte invita napoletani e turisti a trascorrere un Capodanno all’insegna dell’arte: il primo giorno del 2026 è prevista un’apertura . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Capodimonte, apertura straordinaria il 1 gennaio con biglietto speciale

Leggi anche: Teatro Romano, apertura straordinaria il 1° gennaio

Leggi anche: Sotterranei di Bari: tour speciale con apertura straordinaria della chiesa di san michele

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Giovedì 1 gennaio 2026 apertura straordinaria al Museo di Capodimonte; Capodimonte, il 1 gennaio apertura speciale a 5 euro; Le festività natalizie al Museo di Capodimonte; Da Leonardo alle opere di Miró, ecco il vademecum per il Natale a Napoli.

Capodimonte, il 1 gennaio apertura speciale a 5 euro - Il Museo e Real Bosco di Capodimonte invita napoletani e turisti a trascorrere un Capodanno all'insegna dell'arte: il primo giorno del 2026 è prevista un'apertura straordinaria con biglietto speciale ... ansa.it