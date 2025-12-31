Capodanno torna la marcia della Comunità di Sant’Egidio per ricordare i Paesi in guerra
Il 1° gennaio 2026, la Comunità di Sant'Egidio organizza a Genova la tradizionale marcia per ricordare i Paesi in guerra e promuovere la pace. L’evento, che si svolge presso la basilica dell’Annunziata, invita i cittadini a partecipare alla Giornata Mondiale della Pace, promossa da Papa Leone XIV, offrendo un momento di riflessione e solidarietà in apertura del nuovo anno.
Anche giovedì 1 gennaio 2026, come ogni anno, la Comunità di Sant'Egidio invita tutti i genovesi a partecipare alla celebrazione della Giornata Mondiale della Pace, promossa da Papa Leone XIV, che si terrà presso la basilica dell'Annunziata a Genova.Un'occasione di riflessione, musica e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: "Natale per tutti": la festa della Comunità di Sant’Egidio che non esclude nessuno
Leggi anche: Padova apre il 2026 con la Marcia per la Pace di Sant’Egidio
A Biella torna il Capodanno in piazza - L’appuntamento con la grande festa del 31 dicembre è in Piazza Cisterna. laprovinciadibiella.it
Torna "Capodanno in Musica": ecco gli ospiti - facebook.com facebook
A Capodanno 2025 torna il grande protagonista delle feste: l’abito in lurex scintillante e super versatile, che passa dalla notte al giorno e illumina ogni look x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.