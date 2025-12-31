Capodanno torna la marcia della Comunità di Sant’Egidio per ricordare i Paesi in guerra

Il 1° gennaio 2026, la Comunità di Sant'Egidio organizza a Genova la tradizionale marcia per ricordare i Paesi in guerra e promuovere la pace. L’evento, che si svolge presso la basilica dell’Annunziata, invita i cittadini a partecipare alla Giornata Mondiale della Pace, promossa da Papa Leone XIV, offrendo un momento di riflessione e solidarietà in apertura del nuovo anno.

Anche giovedì 1 gennaio 2026, come ogni anno, la Comunità di Sant'Egidio invita tutti i genovesi a partecipare alla celebrazione della Giornata Mondiale della Pace, promossa da Papa Leone XIV, che si terrà presso la basilica dell'Annunziata a Genova.

