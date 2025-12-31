WhatsApp introduce nuove funzionalità per il Capodanno, con sticker animati, effetti di fuochi d'artificio e coriandoli che arricchiscono le conversazioni. Questo aggiornamento permette di condividere i festeggiamenti in modo più coinvolgente e semplice, offrendo agli utenti strumenti innovativi per celebrare l’arrivo del nuovo anno con amici e familiari. Un miglioramento che rende ancora più intensi i momenti di condivisione digitale durante le festività.

WhatsApp ha scelto il periodo più intenso dell’anno per lanciare un aggiornamento che trasforma il modo in cui celebriamo le feste. Non si tratta di semplici ritocchi estetici, ma di una serie di funzionalità pensate per rendere le conversazioni, le chiamate e gli aggiornamenti di stato più espressivi e coinvolgenti. Il pacchetto festivo 2026 introduce sticker animati, effetti per le videochiamate, reazioni con coriandoli e layout animati per gli stati: strumenti che promettono di cambiare il volto delle celebrazioni digitali. WhatsApp ha rivelato che durante le 24 ore di Capodanno la piattaforma raggiunge il suo picco massimo di traffico annuale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Capodanno su WhatsApp: arrivano fuochi d’artificio, coriandoli e sticker che si muovono

Leggi anche: Capodanno sul Lago di Como: le zone dove si vedranno meglio i fuochi d'artificio

Leggi anche: A Napoli irregolare una fabbrica di fuochi d’artificio su due: denunce e sospensioni prima di Capodanno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Torna il piano sicurezza. Stop a botti e vetro per le feste; WhatsApp perfetto per festeggiare il nuovo anno: tutte le novità in vista del cenone; Guida al messaggio di Capodanno Whatsapp perfetto con 67 esempi; Piemonte, divieto di botti e fuochi d’artificio per Natale e Capodanno.

Botti illegali dalla Cina a TikTok. Ecco come bomboni e petardi invadono Roma - Prodotti pericolosi che hanno appeal in particolare tra i giovani e che vengono venduti anche sulle piattaforme dei social network ... romatoday.it

Guida al messaggio di Capodanno Whatsapp perfetto con 67 esempi - Il 1° gennaio 2026 è il momento perfetto per fermarsi un attimo, prendere lo smartphone e scrivere qualcosa che non sia solo un “auguri”. urbanpost.it