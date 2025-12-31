Capodanno su Rai1 ‘L’Anno che verrà’ stasera 31 dicembre | tutti gli ospiti

31 dic 2025

Stasera, 31 dicembre, Rai1 presenta 'L'Anno che Verrà', un appuntamento tradizionale per salutare l'anno in corso e accogliere quello nuovo. La trasmissione, ambientata nella suggestiva cornice della Calabria, offre un momento di condivisione e riflessione. Oltre alle immagini suggestive della regione, saranno presenti ospiti e interventi che accompagnano il pubblico verso il nuovo anno con sobrietà e tranquillità.

(Adnkronos) – Rai 1 saluta il 2025 e dà il benvenuto al 2026 con 'L'Anno che Verrà'. Anche quest'anno la Rai sceglie come sfondo la Calabria e le sue bellezze naturalistiche. La Regione bagnata da due mari vedrà infatti, per la terza volta, in questa occasione dal lungomare del capoluogo Catanzaro, la presenza dello show . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

