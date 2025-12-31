Capodanno su Rai1 ‘L’Anno che verrà’ stasera 31 dicembre | tutti gli ospiti

Stasera, 31 dicembre, Rai1 presenta 'L'Anno che Verrà', un appuntamento tradizionale per salutare l'anno in corso e accogliere quello nuovo. La trasmissione, ambientata nella suggestiva cornice della Calabria, offre un momento di condivisione e riflessione. Oltre alle immagini suggestive della regione, saranno presenti ospiti e interventi che accompagnano il pubblico verso il nuovo anno con sobrietà e tranquillità.

(Adnkronos) – Rai 1 saluta il 2025 e dà il benvenuto al 2026 con 'L'Anno che Verrà'. Anche quest'anno la Rai sceglie come sfondo la Calabria e le sue bellezze naturalistiche. La Regione bagnata da due mari vedrà infatti, per la terza volta, in questa occasione dal lungomare del capoluogo Catanzaro, la presenza dello show . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: ‘Capodanno in musica’ su Canale 5, stasera 31 dicembre: tutti gli ospiti Leggi anche: L’Anno che verrà 2025 con Marco Liorni su Rai1: ospiti, cantanti e anticipazioni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capodanno di Rai1, il 2026 si festeggia a Catanzaro. Marco Liorni di nuovo alla conduzione - Oltre alla atmosfera festaiola, sarà anche l'occasione per proseguire con il racconto delle tante bellezze artistiche e naturalistiche della Regione È Catanzaro la terza tappa del Capodanno Rai in ... leggo.it Il Capodanno Rai sarà a Catanzaro con la conduzione di Marco Liorni - In questi giorni, infatti, una delegazione tecnica Rai si è recata nel capoluogo calabro per effettuare i primi sopralluoghi, accompagnata ... primaonline.it Il Capodanno Rai? Quest'anno sarà sul lungomare di Catanzaro - Il programma televisivo condotto da Marco Liorni, per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026, sarà organizzato sul lungomare del capoluogo calabrese. rainews.it L’anno che verrà - Rettore Official Website #RETTORE #CAPODANNO # #RAI1 x.com Rai1 mercoledì 31 dicembre 2025 “L’ANNO CHE VERRA”. il concerto di Capodanno Dopo il grande successo di Reggio Calabria, quest’anno ad ospitare la trasmissione “L’anno che verrà”, ricca di ospiti musicali e momenti di spettacolo, sarà il rinomato lung - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.