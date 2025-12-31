Capodanno Soul in Piazza concerti rock spettacoli circensi e fiumi di spumante per festeggiare il 2026

Il Capodanno Soul in Piazza offre un evento vario e coinvolgente per celebrare l’arrivo del 2026. Tra concerti rock, spettacoli circensi e momenti di convivialità con spumante, la serata propone un modo tranquillo e piacevole per salutare l’anno che termina. Con un’atmosfera semplice e accogliente, questa iniziativa invita tutti a condividere un momento di festa nel rispetto delle tradizioni e della convivialità.

"L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità". Cantava così Lucio Dalla, e forse in molti, con poche ore ancora a disposizione e i preparativi agli sgoccioli, cantano ancora queste parole. La notte di San Silvestro è ormai alle porte: ore sospese.

