Capodanno sicuro sequestrati botti tra Ardea e Anzio

Il 31 dicembre 2025, i Carabinieri di Anzio hanno intensificato i controlli tra Ardea e Anzio per prevenire incidenti legati ai fuochi d'artificio. L’intervento ha portato al sequestro di botti illegali, contribuendo a garantire un Capodanno più sicuro per la comunità. Queste misure rientrano nell’impegno delle forze dell’ordine di tutelare la sicurezza pubblica durante le festività.

Ardea, 31 dicembre 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al rafforzamento delle attività di prevenzione e sicurezza. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo d i contrasto al commercio abusivo di artifizi pirotecnici, fenomeno che, soprattutto in prossimità delle festività, riveste particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza pubblica. Nel corso dell'attività sono stati deferiti in stato di libertà tre uomini, di età rispettivamente pari a 29, 16 e 48 anni, tutti residenti ad Afragola (NA), sorpresi a vendere abusivamente fuochi pirotecnici e petardi.

