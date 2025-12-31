Capodanno Rai1 la scaletta de L’anno che verrà | cantanti e ordine degli artisti

La lunga notte di Capodanno su Rai1 torna anche quest’anno con L’anno che verrà, lo storico appuntamento televisivo che accompagna gli italiani verso il nuovo anno. L’edizione del 31 dicembre 2025 va in onda in diretta dalla Calabria, con il grande palco allestito a Catanzaro, trasformata per una notte nel centro simbolico della festa nazionale. Alla conduzione c’è Marco Liorni, chiamato a guidare una maratona televisiva che unisce musica, spettacolo e intrattenimento popolare, nel solco della tradizione Rai. Al suo fianco anche Nina Zilli, presenza artistica che attraversa la serata con esibizioni e momenti di racconto legati al territorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

