Capodanno raffica di sequestri tra Napoli e provincia | trovati oltre 1.600 botti illegali tre arresti

Nelle ultime settimane, tra Napoli e provincia, sono stati sequestrati più di 1.600 botti illegali durante operazioni dei Carabinieri a Soccavo, Casoria e Monte di Procida. I controlli hanno portato all’arresto di tre persone e al sequestro di materiale pericoloso, tra cui candelotti tipo Cobra nascosti in auto e abitazioni. Un intervento volto a garantire la sicurezza pubblica e prevenire incidenti durante le festività di fine anno.

Blitz dei Carabinieri tra Soccavo, Casoria e Monte di Procida contro i botti illegali: candelotti tipo Cobra nascosti in auto e abitazioni. Sequestrati oltre 160 chili di materiale esplodente. A poche ore dal Capodanno scatta l'operazione sicurezza tra Napoli e provincia. I Carabinieri hanno sequestrato oltre 1.600 candelotti esplosivi ad alto potenziale, arrestando tre persone.

Capodanno a Napoli, piano sicurezza in Prefettura: sorveglianza rafforzata tra Plebiscito e Lungomare - Controlli potenziati nelle piazze e nei luoghi della movida, trasporti pubblici prolungati e stretta su guida in stato di ebbrezza e botti illegali: è il ... cronachedellacampania.it

