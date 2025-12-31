Capodanno nella Bergamasca tavoli esauriti Ma c’è anche chi resta chiuso

In Bergamasca, i locali per il Capodanno sono prenotati o chiusi, offrendo opzioni che vanno da menu a partire da 50 euro a semplici pizza. Alcuni ristoranti, come «Giopì e Margì», hanno scelto di restare chiusi, privilegiando il tempo con le famiglie. La situazione riflette una varietà di scelte per chi desidera trascorrere la fine dell’anno in modo tranquillo e senza eccessi.

FESTEGGIAMENTI. Menu da 50 euro in su, o si può optare per la semplice pizza. Scelta controcorrente di «Giopì e Margì»: «Stiamo con le nostre famiglie». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Capodanno nella Bergamasca, tavoli esauriti. Ma c’è anche chi resta chiuso Leggi anche: Capodanno senza tavoli e sedie nella movida: l'ordinanza dopo la rissa di Natale Leggi anche: Mercati in crisi. In 10 anni nella Bergamasca ha chiuso il 30% delle attività Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Capodanno nella Bergamasca, tavoli esauriti. Ma c’è anche chi resta chiuso; Natale Bergamo, un pranzo da 8 milioni di euro. Nei ristoranti 500 mila persone. Turismo verso il tutto esaurito. Le tendenze per i menu e il ristoranti; Il Capodanno revival attira: Voglio tornare negli Anni 90 da tutto esaurito a Bergamo; Capodanno a Bergamo, sold out a piazzale degli Alpini. Gli eventi. Capodanno nella Bergamasca, tavoli esauriti. Ma c’è anche chi resta chiuso - Per Capodanno ristoranti aperti nella Bergamasca: menu da 50 euro in su, o si può optare per la semplice pizza. ecodibergamo.it

Capodanno a Bergamo, sold out a piazzale degli Alpini - Tutto esaurito per l’evento di Capodanno organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con Shining production. ecodibergamo.it

Capodanno in piazza, balli e spettacoli: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - 45 alla ChorusLife Arena a Bergamo si terrà uno spettacolo di Andrea Pucci dal titolo “Un altro Capodanno”. bergamonews.it

Ultimi posti disponibili! Non perdere l’occasione di partecipare al Cenone di Capodanno più cool della bergamasca. Il Party di San Silvestro del #Gattopardo sta andando sold out: DJ set Ricky Moses cenone + festa menù completamente senz - facebook.com facebook

Capodanno in piazzale Alpini all’insegna della sicurezza: le regole del Comune di Bergamo x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.