Capodanno nella Bergamasca tavoli esauriti Ma c’è anche chi resta chiuso

Da ecodibergamo.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Bergamasca, i locali per il Capodanno sono prenotati o chiusi, offrendo opzioni che vanno da menu a partire da 50 euro a semplici pizza. Alcuni ristoranti, come «Giopì e Margì», hanno scelto di restare chiusi, privilegiando il tempo con le famiglie. La situazione riflette una varietà di scelte per chi desidera trascorrere la fine dell’anno in modo tranquillo e senza eccessi.

FESTEGGIAMENTI. Menu da 50 euro in su, o si può optare per la semplice pizza. Scelta controcorrente di «Giopì e Margì»: «Stiamo con le nostre famiglie». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

