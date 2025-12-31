Capodanno maxi sequestro di 5 tonnellate di fuochi d' artificio nel Salento

Durante il periodo di Capodanno, nel Salento è stato effettuato un importante sequestro di circa 5 tonnellate di fuochi d'artificio. L'operazione ha portato alla scoperta di un laboratorio clandestino all’interno di un garage di un complesso residenziale a Gallipoli, evidenziando l’attività illegale legata alla produzione e al commercio di materiali pirotecnici.

Capodanno a Napoli, maxi sequestro di botti illegali: arrestate 3 persone - Con l'approssimarsi del Capodanno, intensificano i controlli dei carabinieri per contrastare la vendita di botti illegali a Napoli e nella provincia. msn.com

Capodanno, maxi sequestro di fuochi d’artificio: 100mila pezzi non a norma - Avellino, 31 dicembre – In vista delle festività di fine anno, la Guardia di finanza ha intensificato i controlli sulla vendita e sullo stoccaggio dei fuochi d’artificio. ilmonito.it

Lo Strillone News. . Botti illegali, nuovi sequestri dei carabinieri in vista del Capodanno - Il video diramato dalle forze dell'ordine dopo il più recente sequestro: - facebook.com facebook

Olbia, botti di Capodanno artigianali: sequestro dei carabinieri x.com

