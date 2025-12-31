Capodanno maxi sequestro di 5 tonnellate di fuochi d' artificio nel Salento
Durante il periodo di Capodanno, nel Salento è stato effettuato un importante sequestro di circa 5 tonnellate di fuochi d'artificio. L'operazione ha portato alla scoperta di un laboratorio clandestino all’interno di un garage di un complesso residenziale a Gallipoli, evidenziando l’attività illegale legata alla produzione e al commercio di materiali pirotecnici.
Scoperto un laboratorio, realizzato all'interno di un garage di un complesso residenziale di Gallipoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Napoli, maxi sequestro di fuochi d'artificio illegali: due tonnellate e mezzo
Leggi anche: Maxi sequestro in Brianza: oltre 500 kg di fuochi d’artificio stoccati senza sicurezza (anche nel bagno)
GdiF Rieti: capodanno “senza botto”. maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali; Capodanno, maxi sequestro di botti illegali a Reggio Calabria. Arsenale di 3,5 tonnellate in un magazzino; Acilia, cento chili di fuochi d’artificio illegali: maxi sequestri in vista di Capodanno; Maxi sequestro di 3,5 tonnellate di botti illegali: 7 persone denunciate nel Reggino – VIDEO.
Capodanno, maxi sequestro di botti illegali a Napoli: scoperto l'arsenale di candelotti Rambo, 3 arresti - 600 candelotti di fuochi d’artificio illegali a poche ore dal Capodanno. leggo.it
Capodanno a Napoli, maxi sequestro di botti illegali: arrestate 3 persone - Con l'approssimarsi del Capodanno, intensificano i controlli dei carabinieri per contrastare la vendita di botti illegali a Napoli e nella provincia. msn.com
Capodanno, maxi sequestro di fuochi d’artificio: 100mila pezzi non a norma - Avellino, 31 dicembre – In vista delle festività di fine anno, la Guardia di finanza ha intensificato i controlli sulla vendita e sullo stoccaggio dei fuochi d’artificio. ilmonito.it
Lo Strillone News. . Botti illegali, nuovi sequestri dei carabinieri in vista del Capodanno - Il video diramato dalle forze dell'ordine dopo il più recente sequestro: - facebook.com facebook
Olbia, botti di Capodanno artigianali: sequestro dei carabinieri x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.