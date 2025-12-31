Capodanno lo spumante pugliese protagonista dei brindisi | nel 2025 prodotte 1,5 milioni di bottiglie

Lo spumante pugliese, simbolo di tradizione e qualità, si conferma protagonista dei festeggiamenti di Capodanno nel 2025, con una produzione annua di 1,5 milioni di bottiglie. Questa crescita testimonia l'importanza del settore enologico regionale e il suo ruolo nelle celebrazioni di fine anno, offrendo un prodotto apprezzato sia sul mercato locale sia su quello internazionale.

La crescita costante ha raggiunto la quota di 1,5 milioni di bottiglie prodotte all'anno. Lo spumante 'made di Puglia' sarà il protagonista dei brindisi per l'arrivo del nuovo anno. A sottolinearlo è Coldiretti Puglia in vista della notte di San Silvestro: per Capodanno 2025 la scelta ‘popolare’. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Capodanno, lo spumante pugliese protagonista dei brindisi: nel 2025 prodotte 1,5 milioni di bottiglie Leggi anche: Spumante, oltre 106 milioni di bottiglie vendute tra Natale e Capodanno Leggi anche: Record per lo spumante italiano: un miliardo di bottiglie Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tavole di Natale, in Puglia spesi 316 milioni di euro: Menù basati su prodotti locali; Natale in Puglia. Oltre 316 milioni di euro spesi a tavola: pesce e carne protagonisti delle feste; Cenone di Capodanno immancabili bollicine; Vigilia, Natale e Santo Stefano a tavola, in Puglia spesi oltre 300 milioni. Capodanno, spumante pugliese protagonista del ‘brindisi’ di fine anno - Per i brindisi di fine anno e di Capodanno 2025 si stappa sempre più spesso uno spumante rigorosamente Made in Puglia, una crescita costante che si traduce in ... corrieresalentino.it

Capodanno in Puglia: 130 euro a famiglia per il cenone, 20mila negli agriturismi - Per il cenone di Capodanno, le famiglie pugliesi spenderanno in media circa 130 euro, con punte fino a 300 euro per chi non vuole rinunciare a nulla e scelte più contenute tra 50 e 80 euro per chi cer ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Capodanno: Coldiretti Puglia, lenticchie protagoniste su 8 tavole su 10 - Capodanno in Puglia: lenticchie su 8 tavole su 10 secondo Coldiretti. pugliapress.org

L’appello della Coldiretti regionale in vista del Capodanno a Catanzaro «Spumante calabrese sul palco Rai». Aceto: «sarebbe un segnale delle potenzialità del nostro agroalimentare». - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.