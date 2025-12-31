Capodanno l' appello ai giovani | Divertitevi Ma non trasformate questa notte in tragedia

Il Capodanno è un momento di festa e di condivisione, che unisce giovani e famiglie in occasione dell’arrivo del nuovo anno. È importante vivere questa notte con responsabilità, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la propria sicurezza e quella degli altri. Ricordiamo che il divertimento può essere compatibile con il rispetto delle regole, affinché tutti possano accogliere il nuovo anno in modo sereno e tranquillo.

