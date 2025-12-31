Capodanno l' appello ai giovani | Divertitevi Ma non trasformate questa notte in tragedia

Il Capodanno è un momento di festa e di condivisione, che unisce giovani e famiglie in occasione dell’arrivo del nuovo anno. È importante vivere questa notte con responsabilità, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la propria sicurezza e quella degli altri. Ricordiamo che il divertimento può essere compatibile con il rispetto delle regole, affinché tutti possano accogliere il nuovo anno in modo sereno e tranquillo.

La notte di San Silvestro, tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, è sempre una notte di divertimento, di comitive e di festeggiamenti, tra le piazze delle varie città, i cenoni con gli amici e i parenti, i locali. Capita, anche se non dovrebbe, di eccedere, magari con l'alcol, e poi mettersi alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

