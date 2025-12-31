Capodanno l' appello ai giovani | Divertitevi Ma non trasformate questa notte in tragedia
Il Capodanno è un momento di festa e di condivisione, che unisce giovani e famiglie in occasione dell’arrivo del nuovo anno. È importante vivere questa notte con responsabilità, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la propria sicurezza e quella degli altri. Ricordiamo che il divertimento può essere compatibile con il rispetto delle regole, affinché tutti possano accogliere il nuovo anno in modo sereno e tranquillo.
La notte di San Silvestro, tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, è sempre una notte di divertimento, di comitive e di festeggiamenti, tra le piazze delle varie città, i cenoni con gli amici e i parenti, i locali. Capita, anche se non dovrebbe, di eccedere, magari con l'alcol, e poi mettersi alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: "No ai botti, sì ai biscotti": l'appello di don Cosimo Schena per Capodanno
Leggi anche: Un manifesto rivolto ai genitori-ultras: "Non insultate l'arbitro o l'allenatore, divertitevi"
*Brindisi e “botti” di Capodanno: no agli eccessi* Un doveroso appello alla responsabilità, affinché sia un Capodanno da vivere serenamente Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #animali #brindisi #capodanno #ogni #a - facebook.com facebook
Capodanno a Crema, l'appello del sindaco: ''evitiamo i botti per il benessere di tutti'' x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.