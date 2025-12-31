Capodanno la notte dell’attesa | un libro da leggere con i bambini per imparare il valore del tempo e il senso degli obiettivi da porsi

In occasione del Capodanno, è un momento di riflessione e di attesa. Un libro per bambini può aiutare a comprendere il valore del tempo e l’importanza di fissare obiettivi. Ricordando le parole di Gianni Rodari, questa notte rappresenta un viaggio simbolico verso nuove speranze e possibilità, offrendo ai più giovani spunti per affrontare il nuovo anno con curiosità e consapevolezza.

“Nella notte di Capodanno, quando tutti a nanna vanno, è in arrivo sul primo binario un direttissimo straordinario, composto di dodici vagoni, tutti carichi di doni”: scriveva così Gianni Rodari sull’arrivo del nuovo anno. La notte del 31 dicembre è la notte dell’attesa, ricca di speranza e tanti buoni propositivi, ma è anche tempo di bilanci per lasciare andare ciò che non si vuole e desiderare qualcosa di nuovo, di bello. Un tempo trascorso e un tempo che arriverà tutto nuovo da scoprire e vivere. Ma, cos’è il tempo? È una domanda lecita che molti bambini si pongono non essendo esso materiale, ma un concetto astratto difficile da comprendere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

