Capodanno in Val Graveglia con cenone orchestra e discoteca

Festeggia il Capodanno 2026 in Val Graveglia presso l'Area Verde Sandro Pertini a Conscenti. La serata inizia alle 20:30 con un tradizionale cenone in tensostruttura riscaldata, seguito da musica con orchestra e discoteca. Un’occasione per salutare l’anno nuovo in un ambiente accogliente e conviviale, nel rispetto delle tradizioni locali e delle normative vigenti.

In Val Graveglia si festeggia il Capodanno 2026 con il tradizionale cenone in tensostruttura riscaldata presso l'Area Verde Sandro Pertini a Conscenti, mercoledì 31 dicembre a partire dalle ore 20:30.Menu- Olive piccanti, patatine, tartine al salmone, salame, speck, insalata di mare, formaggi con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Capodanno in Val Graveglia con cenone, orchestra e discoteca Leggi anche: Fiera di Natale e mercatini in Val Graveglia con prodotti agricoli, abbigliamento e oggettistica Leggi anche: Frane, strade chiuse e telefoni muti: nasce un comitato in Val Graveglia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Valli dell’Aveto: cenoni e danze dalla notte di San Silvestro all’epifania. Capodanno in Val Graveglia con cenone, orchestra e discoteca - In Val Graveglia si festeggia il Capodanno 2026 con il tradizionale cenone in tensostruttura riscaldata presso l'Area Verde Sandro Pertini a Conscenti, mercoledì 31 dicembre a partire dalle ore 20:30. genovatoday.it Cenone di San Silvestro, il menu di Capodanno 2025/ Ricette creative e facili con ingredienti “fortunati” - Altro ingrediente fortunato è la melagrana, che potete servire a fine pasto o usarlo per realizzare una crostata o nelle insalate. ilsussidiario.net Cenone di Capodanno 2025, tutti i consigli per la spesa/ Cosa comprare e idee per risparmiare sul menu - Cenone di Capodanno 2025, consigli per una lista della spesa a tema risparmio e sostenibilità, idee per un menu economico ma elegante Cenone di Capodanno 2025, in vista della preparazione, molte ... ilsussidiario.net Capodanno in musica - Mercoledì 31 dicembre, su Canale 5 Felice risveglio... Buongiornooo e coloratissima Vigilia di Capodanno Marina di Andora Provincia di Imperia - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.